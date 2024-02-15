Крупнейший производитель грузовиков Daimler Truck продал свои активы в РФ

Крупнейший производитель грузовых автомобилей в мире Daimler Truck продал свои активы в России и окончательно покинул рынок государства-агрессора.

Об этом заявил гендиректор российского предприятия "Камаз" Сергей Когогин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Ведомости ".

Отмечается, что немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck в 2024 году продал свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков "Камаз".

По его словам, немецкий концерн перестал участвовать в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Кто стал покупателем и сумму сделки Когогин не раскрыл.

"Сделка состоялась, все одобрения получены. Подробностей он также не раскрыл", - пишет издание.

Daimler Truck

Немецкая автомобилестроительная компания. Является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в мире. Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

Создана в декабре 2021 года отделением от Mercedes-Benz Group, которая остается крупнейшим акционером (35 %). Штаб-квартира расположена в городе Лайнфельден-Эхтердинген вблизи Штутгарта, Германия.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Daimler Truck заняла 324-е место.

Иностранные бренды выходят из России и Беларуси

Недавно нидерландская компания Yandex NV достигла соглашения о продаже своего российского бизнеса, включая популярную поисковую систему "Яндекс", примерно за 5,2 миллиарда долларов.

Также австрийский деревообрабатывающий холдинг Kronospan полностью лишился своего бизнеса в Беларуси.