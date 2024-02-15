Крупнейший производитель грузовиков Daimler Truck продал свои активы в РФ
Крупнейший производитель грузовых автомобилей в мире Daimler Truck продал свои активы в России и окончательно покинул рынок государства-агрессора.
Об этом заявил гендиректор российского предприятия "Камаз" Сергей Когогин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости".
Отмечается, что немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck в 2024 году продал свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков "Камаз".
По его словам, немецкий концерн перестал участвовать в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.
Кто стал покупателем и сумму сделки Когогин не раскрыл.
"Сделка состоялась, все одобрения получены. Подробностей он также не раскрыл", - пишет издание.
Daimler Truck
Немецкая автомобилестроительная компания. Является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в мире. Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.
Создана в декабре 2021 года отделением от Mercedes-Benz Group, которая остается крупнейшим акционером (35 %). Штаб-квартира расположена в городе Лайнфельден-Эхтердинген вблизи Штутгарта, Германия.
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Daimler Truck заняла 324-е место.
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