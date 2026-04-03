Найбільший виробник туалетного паперу "Обухів" призупинив роботу через атаку РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву підприємства.

Як повідомляють на сайті підприємства, виробництво призупинено з міркувань безпеки та для ліквідації наслідків атаки.

Що сталося з комбінатом

3 квітня 2026 року ворожий безпілотник влучив у Київський картонно-паперовий комбінат. Це не перший удар по підприємству.

Через атаку виробничий процес тимчасово зупинено. Керівництво та відповідні служби відстежують ситуацію в режимі реального часу.

На сайті підприємства зазначають, що комбінат випускає виключно цивільну продукцію - жодних зв'язків із військовою або оборонною інфраструктурою. Зокрема:

туалетний папір "Обухів 65";

лінійку товарів "Диво";

інші санітарно-гігієнічні вироби;

гофроупаковку.

Усе це щодня використовують у тисячах українських домівок.

"Ми сподіваємося, Київський картонно-паперовий комбінат обов’язково повернеться до повноцінної роботи, щоб і надалі забезпечувати людей нашою якісною та такою необхідною продукцією", - йдеться у заяві компанії.