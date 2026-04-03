ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Найбільший виробник туалетного паперу "Обухів" призупинив роботу через атаку РФ

16:11 03.04.2026 Пт
2 хв
Це вже не перший удар по виробнику туалетного паперу
aimg Олена Чупровська
Найбільший виробник туалетного паперу "Обухів" призупинив роботу через атаку РФ Фото: Обухівський комбінат припинив роботу після обстрілу (facebook.com KyivCPM)

Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу після удару "Шахедів" 3 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву підприємства.

Читайте також: Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ

Як повідомляють на сайті підприємства, виробництво призупинено з міркувань безпеки та для ліквідації наслідків атаки.

Що сталося з комбінатом

3 квітня 2026 року ворожий безпілотник влучив у Київський картонно-паперовий комбінат. Це не перший удар по підприємству.

Через атаку виробничий процес тимчасово зупинено. Керівництво та відповідні служби відстежують ситуацію в режимі реального часу.

На сайті підприємства зазначають, що комбінат випускає виключно цивільну продукцію - жодних зв'язків із військовою або оборонною інфраструктурою. Зокрема:

  • туалетний папір "Обухів 65";
  • лінійку товарів "Диво";
  • інші санітарно-гігієнічні вироби;
  • гофроупаковку.

Усе це щодня використовують у тисячах українських домівок.

"Ми сподіваємося, Київський картонно-паперовий комбінат обов’язково повернеться до повноцінної роботи, щоб і надалі забезпечувати людей нашою якісною та такою необхідною продукцією", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, 3 квітня дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Обухові - постраждали 5 людей, серед них дитина.

У Фастові удар прийшовся по ветеринарній клініці, де загинуло близько 20 тварин.

Вночі та зранку 3 квітня Росія завдала одного з найбільших комбінованих ударів по Україні - понад 579 засобів ураження одночасно летіли до різних регіонів країни.

Протиповітряна оборона збила або придушила 541 ціль - 26 ракет і 515 безпілотників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
