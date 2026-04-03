Крупнейший производитель туалетной бумаги "Обухов" приостановил работу из-за атаки РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление предприятия.

Как сообщается на сайте предприятия, производство приостановлено из соображений безопасности и для ликвидации последствий атаки.

Что произошло с комбинатом

3 апреля 2026 года вражеский беспилотник попал в Киевский картонно-бумажный комбинат. Это не первый удар по предприятию.

Из-за атаки производственный процесс временно остановлен. Руководство и соответствующие службы отслеживают ситуацию в режиме реального времени.

На сайте предприятия отмечают, что комбинат выпускает исключительно гражданскую продукцию - никаких связей с военной или оборонной инфраструктурой. В частности:

туалетную бумагу "Обухов 65";

линейку товаров "Чудо";

другие санитарно-гигиенические изделия;

гофроупаковку.

Все это ежедневно используется в тысячах украинских домов.

"Мы надеемся, Киевский картонно-бумажный комбинат обязательно вернется к полноценной работе, чтобы и в дальнейшем обеспечивать людей нашей качественной и столь необходимой продукцией", - говорится в заявлении компании.