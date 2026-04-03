Крупнейший производитель туалетной бумаги "Обухов" приостановил работу из-за атаки РФ

16:11 03.04.2026 Пт
Это уже не первый удар по производителю туалетной бумаги
aimg Елена Чупровская
Крупнейший производитель туалетной бумаги "Обухов" приостановил работу из-за атаки РФ Фото: Обуховский комбинат прекратил работу после обстрела (facebook.com KyivCPM)

Киевский картонно-бумажный комбинат остановил работу после удара "Шахедов" 3 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление предприятия.

Читайте также: Прилет в Обухове, уничтожена ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ

Как сообщается на сайте предприятия, производство приостановлено из соображений безопасности и для ликвидации последствий атаки.

Что произошло с комбинатом

3 апреля 2026 года вражеский беспилотник попал в Киевский картонно-бумажный комбинат. Это не первый удар по предприятию.

Из-за атаки производственный процесс временно остановлен. Руководство и соответствующие службы отслеживают ситуацию в режиме реального времени.

На сайте предприятия отмечают, что комбинат выпускает исключительно гражданскую продукцию - никаких связей с военной или оборонной инфраструктурой. В частности:

  • туалетную бумагу "Обухов 65";
  • линейку товаров "Чудо";
  • другие санитарно-гигиенические изделия;
  • гофроупаковку.

Все это ежедневно используется в тысячах украинских домов.

"Мы надеемся, Киевский картонно-бумажный комбинат обязательно вернется к полноценной работе, чтобы и в дальнейшем обеспечивать людей нашей качественной и столь необходимой продукцией", - говорится в заявлении компании.

Напомним, 3 апреля дрон попал в жилую многоэтажку в Обухове - пострадали 5 человек, среди них ребенок.

В Фастове удар пришелся по ветеринарной клинике, где погибло около 20 животных.

Ночью и утром 3 апреля Россия нанесла один из крупнейших комбинированных ударов по Украине - более 579 средств поражения одновременно летели в разные регионы страны.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 541 цель - 26 ракет и 515 беспилотников.

Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
