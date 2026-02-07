Найбільший склад Roshen згорів через атаку РФ: фото та відео наслідків

Росіяни внаслідок нічної атаки 7 лютого знищили найбільший склад із готовою продукцією Roshen, який розташований в Яготині Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Roshen.
"Ворожий удар по логістичному центру в Яготині... наш найбільший склад із готовою продукцією майже повністю зруйнований", - йдеться у повідомленні компанії.
Також у Roshen висловили подяку пожежникам і всій команді ДСНС, які працюють для подолання наслідки.
До речі, зранку у ДСНС опублікували кадри з Яготина, на яких, судячи з усього, кадри знищеного складу з продукцією Roshen. Надзвичайники поінформували, що пожежа виникла внаслідок нічної атаки дронів.
Нагадаємо, що це вже не перша атака на Roshen. Буквально кілька тижнів тому, під час попередньої комбінованої атаки РФ на Україну, 24 січня, росіяни пошкодили кондитерську фабрику в Києві.
В результаті ворожого обстрілу були пошкоджені виробничі та офісні приміщення підприємства.
Також ми писали, що 6 вересня 2025 року на фабриці Roshen у Києві в районі Демеївки виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.