Найбільший склад Roshen згорів через атаку РФ: фото та відео наслідків

Події з Roshen

Нагадаємо, що це вже не перша атака на Roshen. Буквально кілька тижнів тому, під час попередньої комбінованої атаки РФ на Україну, 24 січня, росіяни пошкодили кондитерську фабрику в Києві.

В результаті ворожого обстрілу були пошкоджені виробничі та офісні приміщення підприємства.

Також ми писали, що 6 вересня 2025 року на фабриці Roshen у Києві в районі Демеївки виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.