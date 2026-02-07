RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Крупнейший склад Roshen сгорел из-за атаки РФ: фото и видео последствий

Фото: поврежденный склад в Яготине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в результате ночной атаки 7 февраля уничтожили крупнейший склад с готовой продукцией Roshen, который расположен в Яготине Киевской области.

"Вражеский удар по логистическому центру в Яготине... наш крупнейший склад с готовой продукцией почти полностью разрушен", - говорится в сообщении компании.

Также в Roshen выразили благодарность пожарным и всей команде ГСЧС, которые работают для преодоления последствий.

Кстати, утром в ГСЧС опубликовали кадры из Яготина, на которых, судя по всему, кадры уничтоженного склада с продукцией Roshen. Чрезвычайники сообщили, что пожар возник в результате ночной атаки дронов.

 

События с Roshen

Напомним, что это уже не первая атака на Roshen. Буквально несколько недель назад, во время предыдущей комбинированной атаки РФ на Украину, 24 января, россияне повредили кондитерскую фабрику в Киеве.

В результате вражеского обстрела были повреждены производственные и офисные помещения предприятия.

Также мы писали, что 6 сентября 2025 года на фабрике Roshen в Киеве в районе Демеевки возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте РБК-Украина в Google News
ROSHENКиевская областьВойна в Украине