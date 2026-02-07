Крупнейший склад Roshen сгорел из-за атаки РФ: фото и видео последствий

"Вражеский удар по логистическому центру в Яготине... наш крупнейший склад с готовой продукцией почти полностью разрушен", - говорится в сообщении компании.

Также в Roshen выразили благодарность пожарным и всей команде ГСЧС, которые работают для преодоления последствий.

Кстати, утром в ГСЧС опубликовали кадры из Яготина, на которых, судя по всему, кадры уничтоженного склада с продукцией Roshen. Чрезвычайники сообщили, что пожар возник в результате ночной атаки дронов.