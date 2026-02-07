Крупнейший склад Roshen сгорел из-за атаки РФ: фото и видео последствий

Россияне в результате ночной атаки 7 февраля уничтожили крупнейший склад с готовой продукцией Roshen, который расположен в Яготине Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Roshen.
"Вражеский удар по логистическому центру в Яготине... наш крупнейший склад с готовой продукцией почти полностью разрушен", - говорится в сообщении компании.
Также в Roshen выразили благодарность пожарным и всей команде ГСЧС, которые работают для преодоления последствий.
Кстати, утром в ГСЧС опубликовали кадры из Яготина, на которых, судя по всему, кадры уничтоженного склада с продукцией Roshen. Чрезвычайники сообщили, что пожар возник в результате ночной атаки дронов.
Напомним, что это уже не первая атака на Roshen. Буквально несколько недель назад, во время предыдущей комбинированной атаки РФ на Украину, 24 января, россияне повредили кондитерскую фабрику в Киеве.
В результате вражеского обстрела были повреждены производственные и офисные помещения предприятия.
Также мы писали, что 6 сентября 2025 года на фабрике Roshen в Киеве в районе Демеевки возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.