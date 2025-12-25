Найбільший прапор України в Києві тимчасово приспустять: названа причина

Найбільший державний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні", тимчасово приспустять через погіршення погодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КО "Київзеленбуд".
За прогнозом синоптиків, у четвер, 26 грудня, у столиці очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності (жовтий).
У "Київзеленбуді" пояснили, що рішення ухвалили для збереження полотнища від можливих пошкоджень. Прапор залишатиметься приспущеним до покращення погодних умов.
Нагадаємо, флагшток із найбільшим прапором України розташований на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага конструкції - 32 тонни, а розмір полотнища - 16 на 24 метри.
