Самый большой флаг Украины в Киеве временно приспустят: названа причина

По прогнозу синоптиков, в четверг, 26 декабря, в столице ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Такие погодные условия соответствуют І уровню опасности (желтый).

В "Киевзеленстрое" объяснили, что решение приняли для сохранения полотнища от возможных повреждений. Флаг будет оставаться приспущенным до улучшения погодных условий.

Напомним, флагшток с самым большим флагом Украины расположен на Печерских холмах. Его высота составляет почти 90 метров, вес конструкции - 32 тонны, а размер полотнища - 16 на 24 метра.