Найбільший порт Європи розпочав підготовку до бойових дій проти РФ, - FT

Нідерландський порт Роттердам почали готувати до бойових дій проти Росії. Так, у його гавані резервуються місця для кораблів НАТО, а також опрацьовуються маршрути перекидання зброї у рамках підготовки до потенційної війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, у морській гавані проходитимуть навчання з десантування. Порт Роттердама, який вважається найбільшим у Європі, приймав озброєння і раніше, але навіть у розпал холодної війни він не мав спеціального причалу для цього.
Тепер під зазначені потреби переобладнають частину контейнерного терміналу, щоб забезпечити безпечне навантаження боєприпасів з одного корабля на інший.
Директор порту Будевейн Сімонс заявив, що логістика військових постачань координуватиметься з портом Антверпена в сусідній Бельгії, особливо під час приймання вантажів із США, Британії та Канади.
"Ми дедалі менше бачимо в один одному конкурентів. Звісно, ми конкуруємо там, де це необхідно, але ми працюємо разом там, де можемо", - зазначив він.
За його словами, якщо доведеться перевозити великі обсяги зброї, то Роттердам звертатиметься до Антверпена чи інших портів, щоб вони взяли на себе частину навантаження, і навпаки.
У травні Міноборони Нідерландів підтвердило, що порт Роттердама забезпечуватиме простір для військових поставок на запит НАТО. Рішення ухвалено в рамках програми про переозброєння ЄС.
Порт Роттердам також використовується як сховище стратегічного запасу нафти. У цьому контексті у Нідерландах закликали європейські країни подбати і про інші критично важливі ресурси, включаючи мідь, літій та графіт.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вже за кілька років Росія може атакувати територію НАТО.
З оцінками Німеччини згоден президент Литви Гітанас Науседа. Він заявив, що Росія може здійснити новий напад через кілька років. Країни Балтії можуть стати першочерговими цілями.
Економічні моделі Bloomberg Economics показують втрати світового ВВП до 1,5 трлн доларів у разі повномасштабної війни Росії проти Європи.
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