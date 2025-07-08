Крупнейший порт Европы начал подготовку к боевым действиям против РФ, - FT

Нидерландский порт Роттердам начали готовить к боевым действиям против России. Так, в его гавани резервируются места для кораблей НАТО, а также прорабатываются маршруты переброски оружия в рамках подготовки к потенциальной войне с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, в морской гавани будут проходить учения по десантированию. Порт Роттердама, который считается крупнейшим в Европе, принимал вооружение и раньше, но даже в разгар холодной войны он не имел специального причала для этого.
Теперь под указанные нужды переоборудуют часть контейнерного терминала, чтобы обеспечить безопасную погрузку боеприпасов с одного корабля на другой.
Директор порта Будевейн Симонс заявил, что логистика военных поставок будет координироваться с портом Антверпена в соседней Бельгии, особенно при приеме грузов из США, Британии и Канады.
"Мы все меньше видим друг в друге конкурентов. Конечно, мы конкурируем там, где это необходимо, но мы работаем вместе там, где можем", - отметил он.
По его словам, если придется перевозить большие объемы оружия, то Роттердам будет обращаться к Антверпену или другим портам, чтобы они взяли на себя часть нагрузки, и наоборот.
В мае Минобороны Нидерландов подтвердило, что порт Роттердама будет обеспечивать пространство для военных поставок по запросу НАТО. Решение принято в рамках программы о перевооружении ЕС.
Порт Роттердам также используется как хранилище стратегического запаса нефти. В этом контексте в Нидерландах призвали европейские страны позаботиться и о других критически важных ресурсах, включая медь, литий и графит.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что уже через несколько лет Россия может атаковать территорию НАТО.
С оценками Германии согласен президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что Россия может осуществить новое нападение через несколько лет. Страны Балтии могут стать первоочередными целями.
Экономические модели Bloomberg Economics показывают потери мирового ВВП до 1,5 трлн долларов в случае полномасштабной войны России против Европы.
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