Атака на Омський НПЗ: дрони FP-1 пролетіли 3400 км і влучили у важливу установку

Українські військові атакували нафтопереробний завод у російському Омську. Це підприємство розташоване за тисячі кілометрів від кордону з Україною та є найбільшим НПЗ у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ, заяву Сил спеціальних операцій та допис головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана.

На території заводу зафіксували влучання, яке спричинило пожежу. Точні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

"До цілі дрони ССО подолали до 3000 тисяч кілометрів. Це найглибший далекобійний удар по території ворога за весь час повномасштабного вторгнення", - заявили у Силах спецоперацій.

За попередніми даними, українським бійцям вдалося уразити установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11, проєктна потужність якої сягає 8,4 мільйона тонн сировини на рік.

За словами Штілермана, українські воїни вдарили дронами FP-1, які можуть діставати до цілей, розташованих за 3400 км від держкордону.

Що відомо про Омський НПЗ

Завод в Омську є найпотужнішим нафтопереробним підприємством Росії, яке здатне переробляти понад 21 мільйон тонн нафти щорічно. Воно має один із найвищих показників глибини переробки в РФ - близько 99%.

Підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні російської окупаційної армії. Завод випускає авіаційний гас, дизельне пальне, високооктанові бензини, а також мастила та нафтохімічну продукцію.

Крім того, Омський НПЗ залишався останнім з 11 найбільших виробників бензину на території РФ, по якому до цього часу не завдавали ударів українські сили.

Дрон FP-1

FP-1 - це український далекобійний ударний дрон-камікадзе авіаційного типу, розроблений компанією Fire Point. Він призначений для ураження стратегічних об’єктів у глибокому тилу противника на відстані до 1600 км.

Бойова частина безпілотниками становить до 113-120 кг (або 60 кг вибухівки при максимальній дальності).

Темпи виготовлення FP-1 становлять близько 100 одиниць на добу, при цьому один такий дрон обходиться у 55 тисяч доларів.