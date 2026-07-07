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Самый большой НПЗ России приостановил работу после удара Украины, - Reuters

18:32 07.07.2026 Вт
2 мин
Куда именно "прилетели" украинские дроны?
aimg Иван Носальский
Самый большой НПЗ России приостановил работу после удара Украины, - Reuters Иллюстративное фото: Омский НПЗ приостановил работу (Getty Images)
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Атака украинских дронов выключила Омский нефтеперерабатывающий завод, который является самым большим в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Масштабы повреждений и остановка мощностей

По данным источников издания, в результате ударов беспилотников была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-10. На этот объект приходится около 38% всех производственных мощностей предприятия, а его суточная производительность составляет более 24,5 тысяч тонн.

Собеседники Reuters уточняют, что кроме того, из-за атаки пришлось остановить еще одну важную установку - CDU-11, обеспечивающую 37% мощностей завода. Само строение не пострадало от прямого попадания, однако обломками или взрывной волной были разрушены сетевые соединения, необходимые для его функционирования.

Теоретически, Омский НПЗ может попытаться компенсировать потери за счет запуска двух старых законсервированных установок CDU-7 и CDU-8, каждая из которых способна перерабатывать по 10 тысяч тонн нефти в сутки.

Последствия для российского рынка топлива

Журналисты отмечают, что полная остановка крупнейшего производителя бензина в РФ чревата углублением топливного кризиса на внутреннем российском рынке.

Омский НПЗ уже полностью прекратил продажу бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По итогам прошлого года предприятие переработало 22 миллиона тонн нефти (около 440 тысяч баррелей в сутки), произведя 5 миллионов тонн бензина и 8 миллионов тонн дизеля.

Атака на Омский НПЗ

Напомним, вчера, 6 июля, украинские защитники атаковали Омский НПЗ. Беспилотники пролетели 3400 километров.

По предварительным данным, в результате атаки была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11. Ее мощность - 8,4 миллиона тонн сырья в год.

По информации ССО, эта атака стала рекордной по дальности для Украины.

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