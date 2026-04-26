Найбільший НПЗ півночі Росії палає після нічної атаки дронів

Перебіг атаки

За даними очевидців, атака розпочалася приблизно о 0:40 за місцевим часом. У небі над містом було чути звуки безпілотників, після чого пролунала серія потужних вибухів - щонайменше 15.

Від сили вибухів у будинках тремтіли шибки, а в припаркованих автівках спрацьовувала сигналізація.

Перед атакою в регіоні було оголошено "безпілотну небезпеку". Через загрозу ударів аеропорт Ярославля тимчасово припинив прийом та відправлення рейсів.

Ураження НПЗ

Український моніторинговий ресурс Exilenova+ підтвердив, що ціллю дронів став Ярославський нафтопереробний завод (повна назва – "Славнєфть-Ярославнєфтєоргсинтез", також відомий як "Славнефть-ЯНОС"). Після влучань на його території спалахнула потужна пожежа.

Значення об'єкта

Ярославський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом на півночі Росії та входить до п'ятірки найбільших НПЗ країни за обсягами первинної переробки.

Його потужність сягає близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо та реактивне пальне, яке є критично важливим для логістики російської армії.