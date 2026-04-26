Крупнейший НПЗ севера России пылает после ночной атаки дронов

В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Ход атаки
По данным очевидцев, атака началась примерно в 0:40 по местному времени. В небе над городом были слышны звуки беспилотников, после чего прозвучала серия мощных взрывов - не менее 15.
От силы взрывов в домах дрожали стекла, а в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация.
Перед атакой в регионе была объявлена "беспилотная опасность". Из-за угрозы ударов аэропорт Ярославля временно прекратил прием и отправку рейсов.
Поражение НПЗ
Украинский мониторинговый ресурс Exilenova+ подтвердил, что целью дронов стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод (полное название - "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", также известный как "Славнефть-ЯНОС"). После попаданий на его территории вспыхнул мощный пожар.
Значение объекта
Ярославский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на севере России и входит в пятерку крупнейших НПЗ страны по объемам первичной переработки.
Его мощность достигает около 15 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо и реактивное топливо, которое является критически важным для логистики российской армии.
Украинские Силы обороны продолжают системно наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре. В конце марта - начале апреля 2026 года атакам подверглись нефтеперерабатывающие заводы в Киришах, Ярославле, Саратове, Уфе и Новокуйбышевске, а также терминалы в Приморске, Усть-Луге и Туапсе.
21 апреля беспилотники СБУ атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара", повредив пять резервуаров с нефтью. В ночь на 22 апреля дроны нанесли удар по Сызранскому НПЗ.
До сих пор продолжается пожар на НПЗ в Туапсе - уже пятые сутки. Кроме того, недавно под удар попала ЛПДС "Никольское" в Тамбовской области.