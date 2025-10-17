UA

Найбільший НПЗ Індії почав закуповувати гаянську нафту, - Reuters

Фото: найбільший НПЗ Індії почав закуповувати гаянську нафту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Два індійські нафтопереробні заводи купили 4 млн барелів гайанської сирої нафти у американської компанії ExxonMobil.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що найбільший за потужністю індійський НПЗ Indian Oil Corp придбав 2 млн барелів сирої гайанської нафти марки Golden Arrowhead, повідомили співрозмовники агентства.

За їхніми словами, перша партія надійде наприкінці грудня чи на початку січня. Нафтопереробний завод Hindustan Petroleum Corp купив 2 млн барелів сировини марок Liza та Unity Gold з поставками в аналогічний період, розповіли джерела.

Це є його першою покупкою цього сорту. За даними джерел агентства, таким чином Індія диверсифікує свої постачання сирої нафти, випробовуючи нові сорти з Південної Америки, де зростає виробництво.

Збільшення кількості джерел сирої нафти також допоможе нафтопереробним заводам замінити частину імпорту російської нафти. США тиснуть на Нью-Делі, щоб той припинив купувати російську сиру нафту, аби допомогти припинити війну в Україні.

Індія та нафта з РФ

Нагадаємо, у серпні 2025 року, на тлі триваючої війни Росії проти України, адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення ввести 50% тарифи на товари з Індії.

Ці заходи були зумовлені закупівлями Індією російської нафти, що, на думку Вашингтона, сприяло фінансуванню російської військової машини. У відповідь на це індійська влада висловила протест, назвавши санкції "несправедливими і необґрунтованими".

У ніч на 16 жовтня президент Трамп заявив, що індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти.

До слова, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що 85 американських сенаторів підтримують 500% тарифи проти Китаю за те, що він продовжує купувати в Росії нафту.

