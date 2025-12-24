Найбільший нафтопереробний завод Індії відновлює імпорт російської нафти, - Bloomberg

Найбільший нафтопереробний завод Індії, що належить Reliance, знову отримує російську нафту. Це рішення стало ключовим кроком для стабілізації постачання та мінімізації наслідків санкцій США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Reliance відновила закупівлі російської сирої нафти за зниженою ціною, отримуючи барелі від несанкціонованих постачальників і направляючи їх на нафтопереробний завод у Гуджараті потужністю 660 000 барелів на день.

Компанія уклала контракт на танкери Aframax через RusExport, що дозволяє відновити поставки, які забезпечують внутрішнє постачання пального в Індії.

Повернення російської нафти на ринок може значно скоротити зменшення закупівель Індією, яке, за оцінками чиновників, цього місяця могло впасти більш ніж удвічі.

Ринок нафти зосереджений на російському експорті після санкцій США проти "Роснефті" та "Лукойлу" у жовтні 2025 року, спрямованих на обмеження фінансування Кремля для війни в Україні.

Це залишило індійські нафтопереробні заводи з можливістю купувати нафту через несанкціонованих постачальників, або користуватися дорожчими альтернативами з інших країн.

Reliance призупинила закупівлі з Росії після санкцій, але компанії надали додатковий місяць для доставки танкерів, укладених до 22 жовтня. Останній вантаж за цією угодою прибув 17 грудня.

Крім заводу потужністю 660 000 барелів на день для внутрішнього ринку, Reliance управляє ще одним заводом у Джамнагарі потужністю 700 000 барелів на день, орієнтованим на експорт.

Відповідно до компанії, остання партія російської нафти на експортний завод надійшла 20 листопада, з того часу весь російський імпорт направлявся на внутрішнє споживання.

Індійські чиновники оцінюють, що імпорт російської нафти в Індію цього місяця скоротиться до 800 000 барелів на день порівняно із середніми 1,9 млн барелів на день у листопаді.

Відновлення закупівель російської нафти відбувається на тлі глобальних санкцій, введених США проти ключових російських нафтових компаній.

Раніше Reliance була змушена зупинити імпорт російської сирої нафти, щоб дотриматися міжнародних обмежень.

Водночас заводи в Джамнагарі залишаються найбільшими у світі за потужністю, що робить їх стратегічно важливими для забезпечення паливної безпеки Індії.