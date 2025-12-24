Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии возобновляет импорт российской нефти, - Bloomberg

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, принадлежащий Reliance, снова получает российскую нефть. Это решение стало ключевым шагом для стабилизации поставок и минимизации последствий санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Reliance возобновила закупки российской сырой нефти по сниженной цене, получая баррели от несанкционированных поставщиков и направляя их на нефтеперерабатывающий завод в Гуджарате мощностью 660 000 баррелей в день.

Компания заключила контракт на танкеры Aframax через RusExport, что позволяет возобновить поставки, которые обеспечивают внутреннее снабжение топлива в Индии.

Возвращение российской нефти на рынок может значительно сократить уменьшение закупок Индией, которое, по оценкам чиновников, в этом месяце могло упасть более чем вдвое.

Рынок нефти сосредоточен на российском экспорте после санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" в октябре 2025 года, направленных на ограничение финансирования Кремля для войны в Украине.

Это оставило индийские нефтеперерабатывающие заводы с возможностью покупать нефть через несанкционированных поставщиков, или пользоваться более дорогими альтернативами из других стран.

Reliance приостановила закупки из России после санкций, но компании предоставили дополнительный месяц для доставки танкеров, заключенных до 22 октября. Последний груз по этой сделке прибыл 17 декабря.

Помимо завода мощностью 660 000 баррелей в день для внутреннего рынка, Reliance управляет еще одним заводом в Джамнагаре мощностью 700 000 баррелей в день, ориентированным на экспорт.

Согласно компании, последняя партия российской нефти на экспортный завод поступила 20 ноября, с тех пор весь российский импорт направлялся на внутреннее потребление.

Индийские чиновники оценивают, что импорт российской нефти в Индию в этом месяце сократится до 800 000 баррелей в день по сравнению со средними 1,9 млн баррелей в день в ноябре.

Возобновление закупок российской нефти происходит на фоне глобальных санкций, введенных США против ключевых российских нефтяных компаний.

Ранее Reliance была вынуждена остановить импорт российской сырой нефти, чтобы соблюсти международные ограничения.

В то же время заводы в Джамнагаре остаются крупнейшими в мире по мощности, что делает их стратегически важными для обеспечения топливной безопасности Индии.