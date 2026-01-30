Найбільший мобільний оператор України купує Tabletki.ua
Антимонопольний комітет схвалив угоду "Київстару" з придбання Tabletki.ua. Тепер найбільший мобільний оператор України зможе додати до свого портфоліо популярний прайс-агрегатор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Антимонопольний комітет України (АМКУ).
"Надано дозвіл ПрАТ "Київстар" на набуття контролю над ТОВ "МТПК", - йдеться в повідомленні.
Довідково про Tabletki.ua
Tabletki.ua - це інформаційний ресурс з пошуку та бронювання ліків та товарів для краси і здоров'я.
Сьогодні сервіс налічує понад 10 мільйонів користувачів і співпрацює з більш ніж 12 тисячами аптек. Крім традиційних ліків, платформа розширила асортимент, додавши косметичні засоби, спортивне харчування, зоотовари та інші товари для здоров’я.
Проект розвивається вже понад десять років. У 2012 році Tabletki.ua почав співпрацювати з аптеками у всіх обласних центрах України. У 2015 році запрацював сервіс бронювання ліків безпосередньо в аптеках, а в 2019 році з’явилася опція "Під замовлення".
Особливо важливим став 2022 рік: у березні сервіс запустив режим інформування про працюючі аптеки в регіонах України, а також почав співпрацювати з Міністерством охорони здоров’я для інформування про наявність життєво необхідних ліків, зокрема інсуліну. У квітні того ж року відбулося повноцінне відновлення сервісу бронювання.
Tabletki.ua сьогодні є зручним інструментом для українців, які хочуть швидко перевірити наявність ліків, порівняти ціни та замовити необхідні товари онлайн.
Нагадаємо, що компанія "Київстар" розмістила акції на американській фондовій біржі Nasdaq. Що стало першим випадком для українського бізнесу.
Також мобільний оператор розповідав про стан мережі по Україні в умовах сильних морозів та ударів РФ по енергетиці.
Додамо, нещодавно найбільший мобільний оператор країни оголосив про зміни в деяких тарифах і додаткові можливості для абонентів.