ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Найбільший мобільний оператор України купує Tabletki.ua

Київ, П'ятниця 30 січня 2026 11:24
UA EN RU
Найбільший мобільний оператор України купує Tabletki.ua Фото: АМКУ дозволив Київстару купити Tabletki.ua (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Антимонопольний комітет схвалив угоду "Київстару" з придбання Tabletki.ua. Тепер найбільший мобільний оператор України зможе додати до свого портфоліо популярний прайс-агрегатор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Антимонопольний комітет України (АМКУ).

"Надано дозвіл ПрАТ "Київстар" на набуття контролю над ТОВ "МТПК", - йдеться в повідомленні.

Довідково про Tabletki.ua

Tabletki.ua - це інформаційний ресурс з пошуку та бронювання ліків та товарів для краси і здоров'я.

Сьогодні сервіс налічує понад 10 мільйонів користувачів і співпрацює з більш ніж 12 тисячами аптек. Крім традиційних ліків, платформа розширила асортимент, додавши косметичні засоби, спортивне харчування, зоотовари та інші товари для здоров’я.

Проект розвивається вже понад десять років. У 2012 році Tabletki.ua почав співпрацювати з аптеками у всіх обласних центрах України. У 2015 році запрацював сервіс бронювання ліків безпосередньо в аптеках, а в 2019 році з’явилася опція "Під замовлення".

Особливо важливим став 2022 рік: у березні сервіс запустив режим інформування про працюючі аптеки в регіонах України, а також почав співпрацювати з Міністерством охорони здоров’я для інформування про наявність життєво необхідних ліків, зокрема інсуліну. У квітні того ж року відбулося повноцінне відновлення сервісу бронювання.

Tabletki.ua сьогодні є зручним інструментом для українців, які хочуть швидко перевірити наявність ліків, порівняти ціни та замовити необхідні товари онлайн.

Нагадаємо, що компанія "Київстар" розмістила акції на американській фондовій біржі Nasdaq. Що стало першим випадком для українського бізнесу.

Також мобільний оператор розповідав про стан мережі по Україні в умовах сильних морозів та ударів РФ по енергетиці.

Додамо, нещодавно найбільший мобільний оператор країни оголосив про зміни в деяких тарифах і додаткові можливості для абонентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антимонопольний комітет України Киевстар Бізнес Мобільний трафік
Новини
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві