Крупнейший мобильный оператор Украины покупает Tabletki.ua

Киев, Пятница 30 января 2026 11:24
Крупнейший мобильный оператор Украины покупает Tabletki.ua Фото: АМКУ разрешил Киевстару купить Tabletki.ua (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Антимонопольный комитет одобрил сделку "Киевстара" по покупке Tabletki.ua. Теперь крупнейший мобильный оператор Украины сможет добавить в свое портфолио популярный прайс-агрегатор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

"Предоставлено разрешение ЧАО "Киевстар" на приобретение контроля над ООО "МТПК", - говорится в сообщении.

Справочно о Tabletki.ua

Tabletki.ua - это информационный ресурс по поиску и бронированию лекарств и товаров для красоты и здоровья.

Сегодня сервис насчитывает более 10 миллионов пользователей и сотрудничает с более чем 12 тысячами аптек. Кроме традиционных лекарств, платформа расширила ассортимент, добавив косметические средства, спортивное питание, зоотовары и другие товары для здоровья.

Проект развивается уже более десяти лет. В 2012 году Tabletki.ua начал сотрудничать с аптеками во всех областных центрах Украины. В 2015 году заработал сервис бронирования лекарств непосредственно в аптеках, а в 2019 году появилась опция "Под заказ".

Особенно важным стал 2022 год: в марте сервис запустил режим информирования о работающих аптеках в регионах Украины, а также начал сотрудничать с Министерством здравоохранения для информирования о наличии жизненно необходимых лекарств, в частности инсулина. В апреле того же года произошло полноценное восстановление сервиса бронирования.

Tabletki.ua сегодня является удобным инструментом для украинцев, которые хотят быстро проверить наличие лекарств, сравнить цены и заказать необходимые товары онлайн.

Напомним, что компания "Киевстар" разместила акции на американской фондовой бирже Nasdaq. Что стало первым случаем для украинского бизнеса.

Также мобильный оператор рассказывал о состоянии сети по Украине в условиях сильных морозов и ударов РФ по энергетике.

Добавим, недавно крупнейший мобильный оператор страны объявил об изменениях в некоторых тарифах и дополнительных возможностях для абонентов.

