Найбільший інвестбанк оцінив шанси на мирну угоду щодо України

"Наше моделювання показує, що поточна ринкова оцінка мирної угоди зросла з менш ніж 50% до виборів у США до приблизно 70% наразі", - йдеться в дослідницькій записці для клієнтів американського інвестбанку Goldman Sachs.

Однак у банку додали, що це трохи нижче за пікове значення в 76%, зафіксоване в лютому.

Трамп, який хоче, щоб його запам'ятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край "кровопролиттю" трирічного конфлікту в Україні.

Наразі Росія контролює трохи менше ніж одну п'яту території України, включно з Кримом, окупованим у 2014 році. Також російська армія захопила частину чотирьох інших регіонів, які Москва тепер вважає частиною Росії, хоча ніхто у світі цього не визнає.

Україна погодилася на пропозицію адміністрації США про безумовне 30-денне припинення вогню після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Володимир Путін фактично відкинув цю пропозицію.

За даними опитування КМІС абсолютна більшість українців (77%) позитивно ставляться до пропозиції про тимчасове 30-денне припинення вогню.

За даними Левада-Центру, половина жителів Росії (50%) підтримують перемир'я на 30 днів, а 41% виступають проти.