Крупнейший инвестбанк оценил шансы на мирное соглашение по Украине

"Наше моделирование показывает, что текущая рыночная оценка мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до примерно 70% в настоящее время", - говорится в исследовательской записке для клиентов американского инвестбанка Goldman Sachs.

Однако в банке добавили, что это немного ниже пикового значения в 76%, зафиксированного в феврале.

Трамп, который хочет, чтобы его запомнили как миротворца, неоднократно заявлял, что хочет положить конец "кровопролитию" трехлетнего конфликта в Украине.

В настоящее время Россия контролирует чуть менее одной пятой территории Украины, включая Крым, оккупированный в 2014 году. Также российская армия захватила часть четырех других регионов, которые Москва теперь считает частью России, хотя никто в мире этого не признает.

Украина согласилась на предложение администрации США о безусловном 30-дневном прекращении огня после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Владимир Путин фактически отверг это предложение.

По данным опроса КМИС абсолютное большинство украинцев (77%) положительно относятся к предложению о временном 30-дневном прекращении огня.

По данным Левада-Центра, половина жителей России (50%) поддерживают перемирие на 30 дней, а 41% выступают против.