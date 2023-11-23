Найбільші компанії Греції припинили транспортування нафти з Росії, - Reuters

"Такий розвиток подій є ударом по Росії, оскільки він звужує кількість судноплавних компаній, готових транспортувати російську нафту споживачам в Азії, Туреччині, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці", - йдеться в матеріалі.

Reuters пише, що йдеться про грецьких вантажовідправників Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers.

Усі три компанії були активними вантажовідправниками російської нафти і палива аж до вересня-жовтня, коли вони почали скорочувати свою участь у цьому процесі. Усі три компанії відхилили запити на судна для навантаження російської нафти в листопаді.

Вихід грецьких вантажовідправників із торгівлі відбувся після посилення санкцій США, введених щодо поставок російської нафти.

Деталі про транспортування російської нафти

Три грецькі компанії займалися поставками російської нафти впродовж десятиліть і продовжували це робити, коли більшість інших західних компаній припинили роботу за цими маршрутами, щоб уникнути зростаючих ризиків санкцій і введення цінового обмеження.

Компанії керують більш ніж 100 нафтовими танкерами, здатними обробляти майже весь експорт нафти з російських європейських портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ обсягом приблизно 10 мільйонів тонн на місяць або 2,4 мільйона барелів на день.

Один із трейдерів заявив Reuters, що "тіньового флоту" може виявитися недостатньо для перевезення всієї російської нафти.

Санкції США проти російської нафтової галузі

Міністр фінансів США Джанет Єллен нещодавно заявила, що Вашингтон готується вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

За інформацією Reuters, Міністерство фінансів США запросило судноплавні компанії з 30 країн інформацію приблизно про сотню суден, підозрюваних у транспортуванні російської нафти з перевищенням цінової стелі.

Нещодавно Reuters писало, що ціна основного російського експортного сорту нафти Urals повернулася до встановленого країнами G7 санкційного рівня 60 доларів за барель.