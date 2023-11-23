Крупнейшие компании Греции прекратили транспортировку нефти из России, - Reuters

"Такое развитие событий является ударом по России, поскольку оно сужает количество судоходных компаний, готовых транспортировать российскую нефть потребителям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке", - говорится в материале.

Reuters пишет, что речь идет о греческих грузоотправителях Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers.

Все три компании были активными грузоотправителями российской нефти и топлива вплоть до сентября-октября, когда они начали сокращать свое участие в этом процессе. Все три компании отклонили запросы на суда для погрузки российской нефти в ноябре.

Выход греческих грузоотправителей из торговли произошел после ужесточения санкций США, введенных в отношении поставок российской нефти.

Детали о транспортировке российской нефти

Три греческие компании занимались поставками российской нефти на протяжении десятилетий и продолжали это делать, когда большинство других западных компаний прекратили работу по этим маршрутам, чтобы избежать растущих рисков санкций и введения ценового ограничения.

Компании управляют более чем 100 нефтяными танкерами, способными обрабатывать почти весь экспорт нефти из российских европейских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск объемом примерно 10 миллионов тонн в месяц или 2,4 миллиона баррелей в день.

Один из трейдеров заявил Reuters, что "теневого флота" может оказаться недостаточно для перевозки всей российской нефти.

Санкции США против российской нефтяной отрасли

Министр финансов США Джанет Йеллен недавно заявила, что Вашингтон готовится принять жесткие меры по нарушению установленного ценового потолка на нефть.

По информации Reuters, Министерство финансов США запросило судоходные компании из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти с превышением ценового потолка.

Недавно Reuters писало, что цена основного российского экспортного сорта нефти Urals вернулась в установленный странами G7 санкционный уровень 60 долларов за баррель.