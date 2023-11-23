RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крупнейшие компании Греции прекратили транспортировку нефти из России, - Reuters

Архивное фото: Крупнейшие компании Греции прекратили транспортировку нефти из России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Три крупные греческие судоходные компании в последние недели прекратили транспортировку российской нефти, чтобы избежать санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Такое развитие событий является ударом по России, поскольку оно сужает количество судоходных компаний, готовых транспортировать российскую нефть потребителям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке", - говорится в материале. 

Reuters пишет, что речь идет о греческих грузоотправителях Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers.

Все три компании были активными грузоотправителями российской нефти и топлива вплоть до сентября-октября, когда они начали сокращать свое участие в этом процессе. Все три компании отклонили запросы на суда для погрузки российской нефти в ноябре.

Выход греческих грузоотправителей из торговли произошел после ужесточения санкций США, введенных в отношении поставок российской нефти.

Детали о транспортировке российской нефти

Три греческие компании занимались поставками российской нефти на протяжении десятилетий и продолжали это делать, когда большинство других западных компаний прекратили работу по этим маршрутам, чтобы избежать растущих рисков санкций и введения ценового ограничения.

Компании управляют более чем 100 нефтяными танкерами, способными обрабатывать почти весь экспорт нефти из российских европейских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск объемом примерно 10 миллионов тонн в месяц или 2,4 миллиона баррелей в день.

Один из трейдеров заявил Reuters, что "теневого флота" может оказаться недостаточно для перевозки всей российской нефти.

Санкции США против российской нефтяной отрасли

Министр финансов США Джанет Йеллен недавно заявила, что Вашингтон готовится принять жесткие меры по нарушению установленного ценового потолка на нефть.

По информации Reuters, Министерство финансов США запросило судоходные компании из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти с превышением ценового потолка.

Недавно Reuters писало, что цена основного российского экспортного сорта нефти Urals вернулась в установленный странами G7 санкционный уровень 60 долларов за баррель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНАФТАГреция