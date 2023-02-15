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Крупнейшее стихийное бедствие за столетие. В ВОЗ оценили масштабы землетрясения в Турции

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Среда 15 февраля 2023 03:46
Крупнейшее стихийное бедствие за столетие. В ВОЗ оценили масштабы землетрясения в Турции Фото: Ханс Клюге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Землетрясения в Турции и Сирии стали самым сильным стихийным бедствием в регионе за последнее столетие.

Об этом заявил Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мощные землетрясения, которые обрушились на центральную часть Турции и северо-запад Сирии чуть более недели назад, стали самым сильным стихийным бедствием в регионе за последнее столетие", - заявил Клюге.

По его словам, эксперты ВОЗ все еще продолжают изучать масштабы произошедшего. В результате землетрясений в регионе погибли боле 36 тысяч человек, также по меньшей мере 26 млн человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни это число увеличится как минимум вдвое, поскольку мы получим более точную оценку масштабов этого кризиса и новые потребности", - добавил директор ВОЗ.

По данным турецких властей, около 80 тысяч человек находятся в больницах, что создает огромную нагрузку на систему здравоохранения, которая сама сильно пострадала от стихийного бедствия.

"Мы инициировали крупнейшее развертывание бригад неотложной медицинской помощи в Европейском регионе ВОЗ за всю нашу 75-летнюю историю. Их цель - поддержать поврежденные медицинские учреждения", - добавил Клюге.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В результате землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

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