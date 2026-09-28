Найбільше оновлення за два роки: Apple презентує новий iPad mini у жовтні

Вже у жовтні Apple готується презентувати нове покоління iPad mini. Оновлення стане наймасштабнішим за останні два роки - зміниться дизайн екрана, а продуктивність суттєво зросте.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Macworld.
Купівля актуального iPad mini, за словами аналітиків, не є найвигіднішим рішенням, адже гаджет не оновлювався з 2024 року та залишається єдиним планшетом бренду зі застарілим розташуванням камери.
Втім, ситуація зміниться вже за кілька тижнів.
Найбільшим нововведенням iPad mini 8 стане відмова від класичної LCD-панелі на користь сучасного OLED-дисплея. Це забезпечить глибокий чорний колір, насиченіші відтінки та вищу контрастність.
Окрім поліпшеної передачі кольору, інженери оновили й конструкцію фронтальної панелі:
Водночас у мережі ширяться чутки щодо частоти оновлення екрана: за окремими витоками, планшет може зберегти базову частоту 60 Гц замість плавних 120 Гц ProMotion.
За даними джерел у Bloomberg, Apple випробовує повністю перероблений корпус із захистом від води за стандартом iPhone.
Таке рішення стане ключовою перевагою для користувачів, які обирають компактний планшет як електронну книгу.
Щоб забезпечити герметичність корпусу, Купертіно планує відмовитися від звичайних отворів під динаміки.
Замість них пристрій може отримати інноваційну аудіосистему на основі вібрації корпусу, що зробить iPad mini першим пристроєм бренду з такою технологією.
"Серцем" пристрою стане новий процесор A19 Pro або A20 Pro. Нове залізо оптимізоване для роботи топових ШІ-систем.
Для стабільної роботи складних алгоритмів обсяг оперативної пам'яті зросте на 50 відсотків - з 8 до 12 ГБ.
За останніми даними, Apple планує випустити оновлений планшет уже у жовтні.
Наразі поточна версія iPad mini зі 128 ГБ пам'яті коштує від 599 доларів. Оскільки планшет отримає масштабні технічні зміни, експерти не виключають подальшого зростання стартової ціни.