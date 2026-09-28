Найбільше оновлення за два роки: Apple презентує новий iPad mini у жовтні

Купівля актуального iPad mini, за словами аналітиків, не є найвигіднішим рішенням, адже гаджет не оновлювався з 2024 року та залишається єдиним планшетом бренду зі застарілим розташуванням камери.

Втім, ситуація зміниться вже за кілька тижнів.

Перехід на OLED та нові можливості екрана

Найбільшим нововведенням iPad mini 8 стане відмова від класичної LCD-панелі на користь сучасного OLED-дисплея. Це забезпечить глибокий чорний колір, насиченіші відтінки та вищу контрастність.

Окрім поліпшеної передачі кольору, інженери оновили й конструкцію фронтальної панелі:

фронтальна камера переміститься на альбомну (довгу) грань пристрою;

рамки навколо дисплея стануть значно тоншими;

загальна діагональ екрана зросте при збереженні компактних габаритів.

Водночас у мережі ширяться чутки щодо частоти оновлення екрана: за окремими витоками, планшет може зберегти базову частоту 60 Гц замість плавних 120 Гц ProMotion.

Вологозахист та вібраційні динаміки

За даними джерел у Bloomberg, Apple випробовує повністю перероблений корпус із захистом від води за стандартом iPhone.

Таке рішення стане ключовою перевагою для користувачів, які обирають компактний планшет як електронну книгу.

Щоб забезпечити герметичність корпусу, Купертіно планує відмовитися від звичайних отворів під динаміки.

Замість них пристрій може отримати інноваційну аудіосистему на основі вібрації корпусу, що зробить iPad mini першим пристроєм бренду з такою технологією.

Більше цікавого: Apple розробляє захист від крадіжки iPhone: у коді iOS знайшли таємну функцію

Продуктивність та нові можливості ШІ

"Серцем" пристрою стане новий процесор A19 Pro або A20 Pro. Нове залізо оптимізоване для роботи топових ШІ-систем.

Для стабільної роботи складних алгоритмів обсяг оперативної пам'яті зросте на 50 відсотків - з 8 до 12 ГБ.

Ціна та терміни виходу

За останніми даними, Apple планує випустити оновлений планшет уже у жовтні.

Наразі поточна версія iPad mini зі 128 ГБ пам'яті коштує від 599 доларів. Оскільки планшет отримає масштабні технічні зміни, експерти не виключають подальшого зростання стартової ціни.