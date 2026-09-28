Самое большое обновление за два года: Apple представит новый iPad mini в октябре

Покупка актуального iPad mini, по словам аналитиков, не самое выгодное решение, ведь гаджет не обновлялся с 2024 года и остается единственным планшетом бренда с устаревшим расположением камеры.

Впрочем, ситуация изменится уже через несколько недель.

Переход на OLED и новые возможности экрана

Самым большим новшеством iPad mini 8 станет отказ от классической LCD-панели в пользу современного OLED-дисплея. Это обеспечит глубокий черный цвет, более насыщенные оттенки и более высокую контрастность.

Кроме улучшенной цветопередачи, инженеры обновили и конструкцию фронтальной панели:

фронтальная камера переместится на альбомную (длинную) грань устройства;

рамки вокруг дисплея станут значительно тоньше;

общая диагональ экрана увеличится при сохранении компактных габаритов.

В то же время в сети ходят слухи о частоте обновления экрана: по отдельным утечкам, планшет может сохранить базовую частоту 60 Гц вместо плавных 120 Гц ProMotion.

Влагозащита и вибрационные динамики

По данным источников в Bloomberg, Apple испытывает полностью переделанный корпус с защитой от воды по стандарту iPhone.

Такое решение станет ключевым преимуществом для пользователей, выбирающих компактный планшет в качестве электронной книги.

Чтобы обеспечить герметичность корпуса Купертино планирует отказаться от обычных отверстий под динамики.

Вместо них устройство может получить инновационную аудиосистему на основе вибрации корпуса, что сделает iPad mini первым устройством бренда с такой технологией.

Больше интересного: Apple разрабатывает защиту от кражи iPhone: в коде iOS нашли тайную функцию

Производительность и новые возможности ИИ

"Сердцем" устройства станет новый процессор A19 Pro или A20 Pro. Новое железо оптимизировано для работы топовых ИИ-систем.

Для стабильной работы сложных алгоритмов объем оперативной памяти вырастет на 50 процентов - с 8 до 12 ГБ.

Цена и сроки выхода

По последним данным, Apple планирует выпустить обновленный планшет уже в октябре.

Теперь текущая версия iPad mini со 128 ГБ памяти стоит от 599 долларов. Поскольку планшет получит масштабные технические изменения, эксперты не исключают дальнейшего роста стартовой цены.