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Найбільша розвідувальна компанія світу допоможе Україні: що відомо

Фото: найбільша у світі розвідувальна компанія допоможе Україні захистити критичну інфраструктуру (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Найбільша у світі розвідувальна компанія Recorded Future та уряд України оголосили про співпрацю у сфері кіберзахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Як зазначено у повідомленні відомства, у межах підписаного меморандум передбачено заходи із захисту критичної інфраструктури в Україні від військової та кіберагресії з боку Росії. Також існує домовленість про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій, які потім зможуть використовувати в усьому світі.

"У межах меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. Зі свого боку Мінцифра надасть власну експертизу та спеціалістів, які співпрацюватимуть з Recorded Future", - йдеться у повідомленні.

Мінцифри нагадало, що з початку повномасштабної війни компанія Recorded Future вже:

  • надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України;
  • допомогла в розслідуванні воєнних злочинів росіян;
  • відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад 10 млн доларів.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1 200 000 кібератак.

Російські хакери постійно атакують Україну, зокрема енергетичні об'єкти. Проте завдяки підготовці та швидкому реагуванню ворогу не вдасться повністю знеструмити Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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