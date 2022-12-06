Найбільша розвідувальна компанія світу допоможе Україні: що відомо

Найбільша у світі розвідувальна компанія Recorded Future та уряд України оголосили про співпрацю у сфері кіберзахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Міністерства цифрової трансформації України.

Як зазначено у повідомленні відомства, у межах підписаного меморандум передбачено заходи із захисту критичної інфраструктури в Україні від військової та кіберагресії з боку Росії. Також існує домовленість про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій, які потім зможуть використовувати в усьому світі.

"У межах меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. Зі свого боку Мінцифра надасть власну експертизу та спеціалістів, які співпрацюватимуть з Recorded Future", - йдеться у повідомленні.

Мінцифри нагадало, що з початку повномасштабної війни компанія Recorded Future вже: