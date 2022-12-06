Крупнейшая разведывательная компания мира поможет Украине: что известно

Крупнейшая в мире разведывательная компания Recorded Future и правительство Украины объявили о сотрудничестве в сфере киберзащиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отмечается в сообщении ведомства, в рамках подписанного меморандума предусмотрены меры по защите критической инфраструктуры в Украине от военной и киберагрессии со стороны России. Также существует договоренность о совместной работе по созданию новых продуктов и технологий, которые затем смогут использовать во всем мире.

"В рамках меморандума Recorded Future предоставит свою разведывательную платформу, специализированных инженеров и аналитиков разведки. Со своей стороны Минцифра предоставит собственную экспертизу и специалистов, которые будут сотрудничать с Recorded Future", - говорится в сообщении.

Минцифры напомнило, что с начала полномасштабной войны компания Recorded Future уже: