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Крупнейшая разведывательная компания мира поможет Украине: что известно

Фото: крупнейшая в мире разведывательная компания поможет Украине защитить критическую инфраструктуру (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Крупнейшая в мире разведывательная компания Recorded Future и правительство Украины объявили о сотрудничестве в сфере киберзащиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отмечается в сообщении ведомства, в рамках подписанного меморандума предусмотрены меры по защите критической инфраструктуры в Украине от военной и киберагрессии со стороны России. Также существует договоренность о совместной работе по созданию новых продуктов и технологий, которые затем смогут использовать во всем мире.

"В рамках меморандума Recorded Future предоставит свою разведывательную платформу, специализированных инженеров и аналитиков разведки. Со своей стороны Минцифра предоставит собственную экспертизу и специалистов, которые будут сотрудничать с Recorded Future", - говорится в сообщении.

Минцифры напомнило, что с начала полномасштабной войны компания Recorded Future уже:

  • предоставила разведывательные данные по защите критической инфраструктуры Украины;
  • помогла в расследовании военных преступлений россиян;
  • открыла доступ к программной платформе Intelligence Cloud более чем на 10 млн долларов.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия намерена активизировать кибератаки против Украины, направив их на критически важную инфраструктуру и подрыв доверия к власти, чтобы воспрепятствовать военной и гуманитарной поддержке.

Напомним, что с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на объекты энергетической инфраструктуры было совершено более 1 200 000 кибератак.

Российские хакеры постоянно атакуют Украину, в том числе энергетические объекты. Однако благодаря подготовке и быстрому реагированию врагу не удастся полностью обесточить Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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