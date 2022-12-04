Росія має плани посилити кібератаки на Україну, - Microsoft

Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.

Він вважає, що Росія може використовувати тріщини в міжнародній підтримці України, щоб підірвати дію коаліцій, які постачають військову та гуманітарну допомогу. Наприклад, вони розганяють тему про підвищення цін на енергоносії серед країн Європи. І хоч зараз ці зусилля мали обмежений ефект, це може казати про розширення такої тактики зі сторони РФ, вважає Воттс.

Крім того, хакерські угруповання можуть атакувати критичну інфраструктуру, як робили це ще з 2014 року.

"Після анексії Криму Росією у 2014 році IRIDIUM (хакерське угруповання, - ред.) розпочало серію зимових операцій проти українських постачальників електроенергії, відключивши електроенергію для сотень тисяч громадян у 2015 та 2016 роках", - сказано в повідомленні.