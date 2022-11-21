ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не тільки ракетами. Росіяни здійснили понад мільйон кібератак на енергосектор України

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 листопада 2022 20:37
Не тільки ракетами. Росіяни здійснили понад мільйон кібератак на енергосектор України Фото: Росіяни здійснили понад мільйон кібератак на енергосектор України (freepik com)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1200000 кібератак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фаріда Сафарова.

Заступник міністра каже, що за весь 2021 рік їх було зафіксовано 900 000 кібератак. Сафаров наголосив, що інтенсивні кібератаки на український енергосектор ворог почав ще до 24 лютого 2022. Так, протягом грудня 2021 та січня-лютого 2022 росіяни багаторазово намагалися здійснити втручання в роботу ключових енергетичних компаній.

"Вони хотіли зламати персональні кабінети клієнтів, а також втрутитися в роботу диспетчерських центрів. Водночас високий рівень кіберзахисту українського енергосектору не дозволив РФ досягнути поставлених цілей", - заявив заступник міністра.

За його словами, що наразі росіяни продовжують намагатися "покласти" українську енергетичну систему, застосовуючи і кібератаки, і прямі фізичні атаки ракетами та дронами. Загальна кількість кібератак за 9 місяців війни складає понад 1 200 000 випадків. Кількість DDos-атак на сайти ключових енергетичних компаній і Мініенергетики сягнула понад 50. Для порівняння з початку фіксації такого типу атак з 2019 року їх було тільки 5

"Україна щодня набуває нового унікального досвіду у протидії кіберзагрозам, і після перемоги у війні з Росією буде готова розкрити всі деталі щодо інструментарію хакерських атак, які використовує агресор", - додав Сафаров.

Нагадаємо, що за кібератаками на транспортні компанії України та Польщі стоїть російська розвідка.

Російські хакери постійно атакують Україну, зокрема й енергетичні об'єкти. Проте завдяки підготовці та швидкому реагуванню ворогу не вдасться повністю знеструмити Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минэнерго Кібератака Війна в Україні
NEWS
Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні
Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати