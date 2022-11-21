Не тільки ракетами. Росіяни здійснили понад мільйон кібератак на енергосектор України

Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1200000 кібератак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фаріда Сафарова.

Заступник міністра каже, що за весь 2021 рік їх було зафіксовано 900 000 кібератак. Сафаров наголосив, що інтенсивні кібератаки на український енергосектор ворог почав ще до 24 лютого 2022. Так, протягом грудня 2021 та січня-лютого 2022 росіяни багаторазово намагалися здійснити втручання в роботу ключових енергетичних компаній.

"Вони хотіли зламати персональні кабінети клієнтів, а також втрутитися в роботу диспетчерських центрів. Водночас високий рівень кіберзахисту українського енергосектору не дозволив РФ досягнути поставлених цілей", - заявив заступник міністра.

За його словами, що наразі росіяни продовжують намагатися "покласти" українську енергетичну систему, застосовуючи і кібератаки, і прямі фізичні атаки ракетами та дронами. Загальна кількість кібератак за 9 місяців війни складає понад 1 200 000 випадків. Кількість DDos-атак на сайти ключових енергетичних компаній і Мініенергетики сягнула понад 50. Для порівняння з початку фіксації такого типу атак з 2019 року їх було тільки 5

"Україна щодня набуває нового унікального досвіду у протидії кіберзагрозам, і після перемоги у війні з Росією буде готова розкрити всі деталі щодо інструментарію хакерських атак, які використовує агресор", - додав Сафаров.