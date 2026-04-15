Найбільша кількість за всю війну: Британія дає Україні 120 тисяч дронів і не тільки

Велика Британія передасть Україні щонайменше 120 000 дронів цього року. Це найбільший пакет безпілотників, який країна будь-коли надавала за весь час повномасштабної війни.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міністерства оборони Великої Британії, про це оголосив міністр оборони країни Джон Гілі.
Поставки вже розпочалися цього місяця. До пакету входять:
Усі вони вже перевірені на передовій в Україні.
"На п'ятому році жорстокої війни Путіна Велика Британія продовжує активізуватися та цього року надає Україні найбільшу кількість дронів за всю історію", - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
За його словами, очільник Кремля Володимир Путін хоче, щоб союзники України відволіклися через ситуацію на Близькому Сході.
"І ніщо не відволіче нас від того, щоб продовжувати стояти поруч з ними (з Україною - Ред.) стільки, скільки потрібно для забезпечення миру", - додав він.
Чому це важливо
У березні 2026 року Росія запустила по Україні близько 6 500 одноразових ударних дронів - значно більше, ніж у лютому. Безпілотники стали ключовим інструментом як для українських контратак, так і для захисту від постійних обстрілів.
Більшу частину коштів спрямують на британські компанії - Tekever, Windracers та Malloy Aeronautics. Це створить нові робочі місця у Великій Британії.
Окрім дронів, Велика Британія підтвердила постачання:
Загальний обсяг британської військової підтримки у 2026 році - 3 мільярди фунтів стерлінгів.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot.
"У нас зараз такий дефіцит, гірше вже бути не може", - підкреслив він.
Тим часом, днем раніше Україна та Німеччина уклали угоду про обмін бойовими даними. Київ передаватиме партнерам унікальні дані з поля бою для вдосконалення штучного інтелекту в обороні.
Міністр оборони України Михайло Федоров назвав це "першим у світі проєктом розвитку штучного оборонного інтелекту такого масштабу".