ШІ на полі бою. Україна і Німеччина запускають унікальний проєкт обміну даними

Міністри оборони України та Німеччини підписали угоду про обмін оборонними даними з партнерами. Очікується, що дві країни запустять спільні проєкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України Михайла Федорова в Telegram .

Деталі угоди

Як зазначив Федоров, у рамках угоди планується запуск спільних проєктів.

Зокрема, Україна ділитиметься унікальними даними з поля бою, надаючи партнерам можливість удосконалення AI-моделей та аналітичних рішень. Як зазначив міністр, "це перший у світі проєкт розвитку штучного оборонного інтелекту такого масштабу".

Партнери України отримають доступ до унікальних бойових даних із системи DELTA і не тільки.

Також передбачено глибокий аналіз використання німецьких систем на фронті. Йдеться про САУ PzH 2000, RCH 155 і системи ППО IRIS-T. На основі бойових даних фахівці планують підвищити ефективність їхнього застосування і вдосконалити тактику.

Drone deal і нове озброєння

Окремо президент України Володимир Зеленський запропонував Німеччині двосторонню угоду - drone deal, над якою вже почали роботу профільні команди.

Також за результатами переговорів було досягнуто конкретних рішень щодо постачання зброї. Протягом кількох років Україна отримає ракети-перехоплювачі для Patriot, зокрема PAC-2, і додаткові пускові установки для зенітних систем IRIS-T для посилення захисту українського неба.

"Це win-win модель оборонного співробітництва нового типу", - зазначив український міністр.