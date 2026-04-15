Наибольшее количество за всю войну: Британия дает Украине 120 тысяч дронов и не только

Что входит в пакет

Поставки уже начались в этом месяце. В пакет входят:

дальнобойные ударные беспилотники;

разведывательные дроны;

логистические беспилотники;

морские средства.

Все они уже проверены на передовой в Украине.

Гили: Путин хочет отвлечь внимание

"На пятом году жестокой войны Путина Великобритания продолжает активизироваться и в этом году предоставляет Украине наибольшее количество дронов за всю историю", - заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин хочет, чтобы союзники Украины отвлеклись из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"И ничто не отвлечет нас от того, чтобы продолжать стоять рядом с ними (с Украиной - Ред.) столько, сколько нужно для обеспечения мира", - добавил он.

Почему это важно

В марте 2026 года Россия запустила по Украине около 6 500 одноразовых ударных дронов - значительно больше, чем в феврале. Беспилотники стали ключевым инструментом как для украинских контратак, так и для защиты от постоянных обстрелов.

Большую часть средств направят на британские компании - Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. Это создаст новые рабочие места в Великобритании.

Что еще получит Украина в этом году

Кроме дронов, Великобритания подтвердила поставки:

сотен тысяч артиллерийских снарядов;

тысяч ракет для противовоздушной обороны.

Общий объем британской военной поддержки в 2026 году - 3 миллиарда фунтов стерлингов.