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Найбільша авіакомпанія Ізраїлю на три місяці скасувала рейси в Росію

Ілюстративне фото: авіакомпанія El Al призупинила рейси з Тель-Авіва до Москви до кінця березня 2025 року (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ізраїльська авіакомпанія El Al призупинила рейси з Тель-Авіва до Москви до кінця березня 2025 року. Таке рішення прийнято після оцінки ситуації та аварії літака Azerbaijan Airlines у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Після проведення всебічної оцінки ситуації El Al призупиняє всі свої рейси за маршрутом Тель-Авів - Москва до кінця зимового розкладу", - цитує видання повідомлення компанії.

Варто нагадати, що спочатку, 26 грудня, авіаперевізник призупинив польоти в Росію на тиждень. Рішення було прийнято після авіакатастрофи у Казахстані.

Авіакатастрофа у Казахстані

Ранком 25 грудня у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL. Під час аварії на борту літака перебувало 67 осіб, в авіакатастрофі загинули 38 людей.

Вже відомо, що літак прямував з Баку до Грозного. За даними ЗМІ, у Грозному, де до цього збивали дрони, могли підбити літак, тому він не зміг сісти. У результаті Embraer 190 впав у районі міста Актау. Як пише видання Euronews, в Азербайджані підтвердили, що причиною авіакатастрофи була російська ракета.

Однак Росія досі не визнає, що збила літак з пасажирами, і намагається уникнути відповідальності.

Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.

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АвіакатастрофаРосійська ФедераціяІзраїль