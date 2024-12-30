Найбільша авіакомпанія Ізраїлю на три місяці скасувала рейси в Росію

"Після проведення всебічної оцінки ситуації El Al призупиняє всі свої рейси за маршрутом Тель-Авів - Москва до кінця зимового розкладу", - цитує видання повідомлення компанії.

Варто нагадати, що спочатку, 26 грудня, авіаперевізник призупинив польоти в Росію на тиждень. Рішення було прийнято після авіакатастрофи у Казахстані.

Авіакатастрофа у Казахстані

Ранком 25 грудня у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL. Під час аварії на борту літака перебувало 67 осіб, в авіакатастрофі загинули 38 людей.

Вже відомо, що літак прямував з Баку до Грозного. За даними ЗМІ, у Грозному, де до цього збивали дрони, могли підбити літак, тому він не зміг сісти. У результаті Embraer 190 впав у районі міста Актау. Як пише видання Euronews, в Азербайджані підтвердили, що причиною авіакатастрофи була російська ракета.

Однак Росія досі не визнає, що збила літак з пасажирами, і намагається уникнути відповідальності.