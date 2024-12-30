Крупнейшая авиакомпания Израиля на три месяца отменила рейсы в Россию

"После проведения всесторонней оценки ситуации El Al приостанавливает все свои рейсы по маршруту Тель-Авив - Москва до конца зимнего расписания", - цитирует издание сообщение компании.

Стоит напомнить, что первоначально, 26 декабря, авиаперевозчик приостановил полеты в Россию на неделю. Решение было принято после авиакатастрофы в Казахстане.

Авиакатастрофа в Казахстане

Утром 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL. Во время аварии на борту самолета находилось 67 человек, в авиакатастрофе погибли 38 человек.

Уже известно, что самолет направлялся из Баку в Грозный. По данным СМИ, в Грозном, где до этого сбивали дроны, могли подбить самолет, поэтому он не смог сесть. В результате Embraer 190 упал в районе города Актау. Как пишет издание Euronews, в Азербайджане подтвердили, что причиной авиакатастрофы была российская ракета.

Однако Россия до сих пор не признает, что сбила самолет с пассажирами, и пытается избежать ответственности.