Найбільша атака за всю війну. Івано-Франківськ обстріляли ракетами і дронами: подробиці

За його словами, місто було піддане комбінованому удару з застосуванням ракет і "Шахедів".

"У трьох селах громади маємо пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади ж постраждалі. Але в легкому стані", - зазначив мер.

Марцінків додав, що ударів "було дуже багато" і зараз уточнюються наслідки атаки ще по двох селах громади.

"Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення", - сказав міський голова.