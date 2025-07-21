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Найбільша атака за всю війну. Івано-Франківськ обстріляли ракетами і дронами: подробиці

Фото: Івано-Франківськ пережив масовану атаку дронів і ракет (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники атакували Івано-Франківськ та область ударними дронами і балістичними ракетами. Внаслідок ударів є постраждалі та пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

За його словами, місто було піддане комбінованому удару з застосуванням ракет і "Шахедів".

"У трьох селах громади маємо пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади ж постраждалі. Але в легкому стані", - зазначив мер.

Марцінків додав, що ударів "було дуже багато" і зараз уточнюються наслідки атаки ще по двох селах громади.

"Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення", - сказав міський голова.

Нічна атака РФ

Нагадаємо, минулої ночі армія РФ обстріляла Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

В Івано-Франківську перші вибухи через роботу ППО сталися близько 03:00.

Близько 05:30 область атакували ще багато безпілотників, а також наближалися крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95МС.

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Війна в УкраїніАтака дронів