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Самая большая атака за всю войну. Ивано-Франковск обстреляли ракетами и дронами: подробности

Фото: Ивано-Франковск пережил массированную атаку дронов и ракет (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики атаковали Ивано-Франковск и область ударными дронами и баллистическими ракетами. В результате ударов есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

По его словам, город был подвергнут комбинированному удару с применением ракет и "Шахедов".

"В трех селах громады имеем повреждения инфраструктуры. Предварительно уточняются сейчас масштабы. Знаем, что в одном из сел нашей громады же пострадавшие. Но в легком состоянии", - отметил мэр.

Марцинкив добавил, что ударов "было очень много" и сейчас уточняются последствия атаки еще по двум селам громады.

"Спасибо ПВО. Всем, кто приобщен к обороне города Ивано-Франковска. Это самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения", - сказал городской голова.

Обновлено 07:38

Руслан Марцинкив обнародовал последствия российского обстрела в одном из сел общины. По его словам, пострадавшие отсутствуют.

 

Фото: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (https://t.me/martsinkiv_ONLINE/10373)

Ночная атака РФ ночная атака РФ

Напомним, минувшей ночью армия РФ обстреляла Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В Ивано-Франковске первые взрывы из-за работы ПВО прозвучали около 03:00.

Около 05:30 область атаковали еще много беспилотников, а также приближались крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС. Но их успешно сбила ПВО.

Около 06:00 россияне ударили по городу ракетами "Кинжал", выпущенных с истребителей МиГ-31.

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Война в УкраинеАтака дронов