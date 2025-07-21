В Івано-Франківську лунають вибухи. Працює ППО

Російські ударні дрони наближаються до Івано-Франківська. У місті оголошено про небезпеку ударів безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа.