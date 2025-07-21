В Івано-Франківську лунають вибухи. Працює ППО
Російські ударні дрони наближаються до Івано-Франківська. У місті оголошено про небезпеку ударів безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа.
"Увага працює ППО!!!", - написав міський голова о 03:13.
Згодом він додав, що у місті "може бути гучно". І закликав не фотографувати та не викладати відео роботи сил ППО і наслідків атаки у мережу.
"Івано-Франківськ БпЛА підлітає до міста", - написали військові о 03:19.
О 03:50 Марцинків повідомив про роботу ППО у місті.
Нагадаємо, в ніч на 21 липня російські терористи атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.
Зокрема, Київ під масованою атакою десятків ударних дронів.
Також дрони атакували Харків. У місті пролунало більше десяти вибухів, сталися великі пожежі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.