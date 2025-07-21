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В Івано-Франківську лунають вибухи. Працює ППО

Івано-Франківськ, Понеділок 21 липня 2025 03:33
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В Івано-Франківську лунають вибухи. Працює ППО Фото: російські ударні дрони долетіли до західної України (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

Російські ударні дрони наближаються до Івано-Франківська. У місті оголошено про небезпеку ударів безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа.

"Увага працює ППО!!!", - написав міський голова о 03:13.

Згодом він додав, що у місті "може бути гучно". І закликав не фотографувати та не викладати відео роботи сил ППО і наслідків атаки у мережу.

"Івано-Франківськ БпЛА підлітає до міста", - написали військові о 03:19.

О 03:50 Марцинків повідомив про роботу ППО у місті.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня російські терористи атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.

Зокрема, Київ під масованою атакою десятків ударних дронів.

Також дрони атакували Харків. У місті пролунало більше десяти вибухів, сталися великі пожежі.

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Війна в Україні Атака дронів
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