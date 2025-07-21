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Небезпека дуже велика: Івано-Франківськ атакують дрони, є постраждалі

Івано-Франківськ, Понеділок 21 липня 2025 05:39
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Небезпека дуже велика: Івано-Франківськ атакують дрони, є постраждалі Фото: Івано-Франківськ під масованим ударом Шахедів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вранці 21 липня Івано-Франківськ та область масовано атакують російські "Шахеди". У місті оголошено підвищену небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа та голову Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.

"Знову підвищена небезпека для Прикарпаття! В повітряному просторі області ворожі БпЛА", - написала Онищук о 05:26.

За словами Марцінківа, у місті працює ППО.

"В одному з сіл громади є вибиті вікна. Є постраждалі! Попередньо всі живі! Легкі травми!", - повідомив міський голова.

Він також додав, що "тривога триває і небезпека ще дуже велика".

"Знову може бути гучно", - додав Марцінків о 05:35.

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Івано-Франківськ Атака дронів
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