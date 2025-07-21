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В Івано-Франківську пролунали сильні вибухи: по місту вдарили ракетами "Кинджал"

Івано-Франківськ, Понеділок 21 липня 2025 06:11
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В Івано-Франківську пролунали сильні вибухи: по місту вдарили ракетами "Кинджал" Фото: Івано-Франківськ атакували аеробалістичними ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи вдарили аеробалістичними ракетами по Івано-Франківську. В місті пролунали сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 05:51 ворог втретє за ніч підняв у повітря винищувачі МіГ-31, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

За кілька хвилин військові повідомили про рух швидкісної цілі над Житомирською областю.

О 05:57 Повітряні сили повідомили про рух "Кинджалу" на Старокостянтинів, а згодом далі - на Тернопільщину/Івано-Франківщину.

За дві хвилини жителям Івано-Франківська порадили терміново пройти в укриття.

Нагадаємо, минулої ночі армія РФ обстріляла Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

В Івано-Франківську перші вибухи було чутно близько 03:00. Сили ППО працювали по "Шахедах".

Близько 05:30 на область тривала атака безпілотниками, а також наближалися крилаті ракети зі стратегічної авіації.

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