В Івано-Франківську пролунали сильні вибухи: по місту вдарили ракетами "Кинджал"
Російські терористи вдарили аеробалістичними ракетами по Івано-Франківську. В місті пролунали сильні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 05:51 ворог втретє за ніч підняв у повітря винищувачі МіГ-31, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
За кілька хвилин військові повідомили про рух швидкісної цілі над Житомирською областю.
О 05:57 Повітряні сили повідомили про рух "Кинджалу" на Старокостянтинів, а згодом далі - на Тернопільщину/Івано-Франківщину.
За дві хвилини жителям Івано-Франківська порадили терміново пройти в укриття.
Нагадаємо, минулої ночі армія РФ обстріляла Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.
В Івано-Франківську перші вибухи було чутно близько 03:00. Сили ППО працювали по "Шахедах".
Близько 05:30 на область тривала атака безпілотниками, а також наближалися крилаті ракети зі стратегічної авіації.
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