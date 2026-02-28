ua en ru
Крупнейшая атака в истории: как почти 200 самолетов Израиля "прошили" небо Ирана

Израиль, Суббота 28 февраля 2026 21:20
UA EN RU
Крупнейшая атака в истории: как почти 200 самолетов Израиля "прошили" небо Ирана Фото: Израиль совершил масштабную атаку на военные объекты в Иране (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Израильские Воздушные силы осуществили масштабную атаку на военные объекты в Иране, задействовав около 200 истребителей для уничтожения систем ПВО и ракетных установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Читайте также: Израиль "открыл небо" над Ираном: в ЦАХАЛ назвали важную цель удара

Детали операции

По информации военных, под руководством разведки израильская авиацияатаковала ракетный массив и оборонительные системы иранского режима в западной и центральной частях страны.

Этот вылет стал крупнейшим в истории Воздушных сил Израиля (ВВС) по количеству задействованных бортов и уровню синхронизации.

Во время операции истребители сбросили сотни боеприпасов, поразив примерно 500 целей.

В частности, удары были направлены на зенитно-ракетные комплексы и пусковые установки, что позволило ЦАХАЛ расширить преимущество в воздушном пространстве Ирана.

Уничтожение угроз

Один из ключевых ударов пришелся на объект в городе Тебриз на западе Ирана.

По данным разведки, иранское подразделение планировало использовать эту площадку для запуска десятков ракет класса "земля-земля" по гражданским объектам в Израиле.

"Военная операция предотвратила многочисленные угрозы для истребителей ВВС Израиля и израильского гражданского населения", - отмечают в ЦАХАЛ.

В ведомстве добавили, что армия будет продолжать действовать для ослабления военного потенциала иранского режима.

Израиль открыл небо Ирана

Напомним, что в результате серии ударов ЦАХАЛ фактически открыл небо над Ираном, уничтожив стратегические системы ПВО, что позволяет израильской авиации действовать в иранском воздушном пространстве с большей свободой.

Ранее стало известно, что среди потенциальных целей израильской атаки рассматривались объекты, связанные с высшим руководством Исламской республики, включая резиденцию верховного лидера Али Хаменеи.

В то же время официальный Тегеран уже заявил о готовности к ответу, подчеркнув, что США также "придется заплатить" за поддержку действий Тель-Авива.

Эксперты пока оценивают, приведет ли этот обмен ударами к началу полномасштабной региональной войны на Ближнем Востоке.

