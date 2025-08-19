Найбезглуздіша добавка у світі, яку вам "впарюють" на кожному кутку

Чи працює взагалі колаген?

Експерт зазначає, що більшість наукових статей, які нібито підтверджують дієвість колагену, спонсоровані саме компаніями, що його виробляють. Це ставить під сумнів об’єктивність результатів. Навіть у тих дослідженнях, які демонструють позитивний ефект, показники виявляються дуже скромними і не дають підстав вважати колаген панацеєю.

Колаген - це білок, який утворює основу нашої шкіри, кісток та сполучної тканини.

Але коли ми вживаємо його у вигляді порошку чи капсул, організм розщеплює його на амінокислоти, і він уже не працює як "готовий будівельний матеріал" для зморшок чи суглобів. Фактично, ефект від колагену нічим не відрізняється від звичайного вживання білкових продуктів: м’яса, риби чи бобових.

Попри це, маркетинг зробив із колагену справжній тренд. Його називають “обов’язковим” для тих, хто хоче виглядати молодше, і продають за немалі гроші. Але доказів, що колаген у капсулах чи порошках справді повертає пружність шкірі або допомагає суглобам, поки що немає.

Не ведіться на гучні обіцянки

Експерти радять не піддаватися на гучні обіцянки й пам’ятати: найкращий спосіб зберегти здорову шкіру та суглоби - це збалансоване харчування, регулярна фізична активність, достатня кількість води та відсутність шкідливих звичок.

Колаген як добавка, безумовно, не є шкідливим, але й очікувати від нього чудес - теж не варто.