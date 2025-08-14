ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Головний міф про білки: тренер пояснив, як легко набрати норму зі звичайної їжі

Четвер 14 серпня 2025 12:05
UA EN RU
Головний міф про білки: тренер пояснив, як легко набрати норму зі звичайної їжі Фото: Як набрати норму білка зі звичайних продуктів (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул
Експерт: Віктор Мандзяк

Вам постійно кажуть, що набрати денну норму білка без спеціальних коктейлів та батончиків майже неможливо? Насправді, забезпечити організм білком зі звичайних продуктів набагато простіше, ніж ви думаєте.

Як саме набрати норму білків зі звичайних для нас продуктів, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook відомого тренера Віктора Мандязка.

Простий розрахунок на день

Віктор наводить простий приклад. Уявімо жінку вагою 75 кг, яка прагне схуднути та зберегти м'язи. Її рекомендована денна норма білка - близько 110 грамів (1,5 г на 1 кг ваги), адже високобілкова дієта краще насичує та допомагає зберегти м'язову тканину.

Як легко набрати цю норму?

  • Сніданок: три звичайні яйця - це вже 20 г білка.

  • Обід: 200-грамове філе риби (наприклад, телапії) - додаємо ще 40 г.

  • Вечеря: 200 г нежирного кисломолочного сиру та 100 г грецького йогурту - це ще 46 г білка.

Разом ми вже маємо 106 грамів! А якщо врахувати білок, що міститься в гарнірах (гречка, хліб, квасоля), то денна норма легко досягне 120-130 грамів, навіть із запасом.

Чи треба приймати протеїн в порошку?

Тренер радить ставитися до протеїнових коктейлів та батончиків як до солодощів. Це ультраперероблена їжа, яку варто вживати не тому, що "важко набрати білок", а просто тому, що це смачно. Якщо вам до вподоби протеїновий батончик - чудово, але він ніколи не замінить повноцінний прийом їжі.

Перевага цільної їжі

Ключова перевага білка зі звичайних продуктів - висока ситість. Шматок м'яса чи порція сиру дадуть значно довше відчуття ситості, ніж коктейль. Причина проста: тверду їжу потрібно жувати, і вона довше перетравлюється.

"Білок - це ситно, а білок у складі цільної їжі - це ситно в квадраті", - каже Віктор.

Єдиний виняток, коли білкові добавки можуть стати в нагоді, це набір маси при поганому апетиті. У такому випадку менш ситний коктейль допоможе добрати калорії та білок. Для всіх інших саме збалансований раціон є найкращим та найпростішим рішенням.

Вас може зацікавити

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Здорове харчування Здорова їжа
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія