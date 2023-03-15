Навушники Apple зможуть стежити за здоров'ям користувача: що контролюватимуть

Компанія Apple оснастить нове покоління навушників AirPods функцією моніторингу слуху користувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією джерел у компанії, цифровий гігант додасть нові датчики та сенсори, які дозволять відстежувати стан слуху людини. Про те, як використовуватимуться нові дані і які функції можуть отримати нові AirPods, поки інформації немає.
Як зазначають технічні експерти, навушники з новими можливостями можуть вийти вже 2025 року.
Раніше повідомлялося, що компанія Apple найближчим часом запустить новий музичний стрімінговий сервіс Apple Music Classical 28 березня.
Раніше повідомлялося, що компанія Apple оголосила про випуск iPhone 14 та iPhone 14 Plus у жовтому кольорі. При цьому в компанії анонсували ще більше кольорів у модельному ряді смартфонів.
Нагадаємо, Apple планує у 2024 році випустити абсолютно нову версію iPhone, яка очолює лінійку смартфонів компанії.
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