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Наушники Apple смогут следить за здоровьем пользователя: что будут контролировать

Фото: наушники Apple смогут следить за здоровьем пользователя (apple.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Apple оснастит новое поколение наушников AirPods функцией мониторинга слуха пользователя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников в компании, цифровой гигант добавит новые датчики и сенсоры, которые позволят отслеживать состояние слуха человека. О том, как станут использоваться новые данные и какие функции могут получить новые AirPods, пока информации нет.

Как отмечают технические эксперты, наушники с новыми возможностями могут выйти уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что компания Apple в ближайшее время запустит новый музыкальный стриминговый сервис Apple Music Classical 28 марта.

Ранее сообщалось, что компания Apple объявила о выпуске iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете. При этом в компании анонсировали еще больше цветового разнообразия в модельном ряде смартфонов.

Напомним, Apple планирует в 2024 году выпустить совершенно новую версию iPhone, возглавляющую линейку смартфонов компании.

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