Apple запустить новий музичний стрімінговий сервіс: названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт мобільного додатку.

Програму можна буде завантажити в App Store. Нова програма надасть ширший і детальніший погляд на класичну музику, ніж Apple Music або інші основні музичні сервіси.

Apple Music Classical працюватиме за основною підпискою Apple Music, музика в каталозі буде доступна з функцією просторового аудіо з бітрейтом 192 кб/с. У додатку будуть сотні плейлистів та тисячі ексклюзивних альбомів, а також біографії композиторів та керівництва. Спочатку програма вийде на iOS, але в майбутньому з'явиться і на Android.

Apple купила музичний сервіс із класичною музикою Primephonic у серпні 2021 року, після чого воно закрилося, а весь контент перейшов до Apple Music. Спочатку Apple планувала запустити власний стрімінг із класикою у 2022 році.