Навушники Apple зможуть стежити за здоров'ям користувача: що контролюватимуть

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією джерел у компанії, цифровий гігант додасть нові датчики та сенсори, які дозволять відстежувати стан слуху людини. Про те, як використовуватимуться нові дані і які функції можуть отримати нові AirPods, поки інформації немає.

Як зазначають технічні експерти, навушники з новими можливостями можуть вийти вже 2025 року.