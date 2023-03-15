Наушники Apple смогут следить за здоровьем пользователя: что будут контролировать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников в компании, цифровой гигант добавит новые датчики и сенсоры, которые позволят отслеживать состояние слуха человека. О том, как станут использоваться новые данные и какие функции могут получить новые AirPods, пока информации нет.

Как отмечают технические эксперты, наушники с новыми возможностями могут выйти уже в 2025 году.