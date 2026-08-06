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У Навроцького вимагають від Туска ухвалити фінальне рішення щодо ордена Зеленського

09:45 06.08.2026 Чт
2 хв
Канцелярія президента Польщі невдоволена, що прем'єр гальмує процес
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Туск (Getty Images)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повинен підписати рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла.

З такою вимогою виступив голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X.

Спочатку Богуцький накинувся на Туска з низкою звинувачень у справі призначення суддів. Однак згодом вирішив згадати про скандал із позбавленням Зеленського ордена Білого орла.

"Замість того, щоб ставити ні про що не свідчучі підписи на актах про призначення асесорів, на яких завжди був лише підпис президента Республіки Польща, закликаю вас знайти в собі мужність виконати свій обов'язок і фактично підписати постанову президента щодо позбавлення президента України ордена Білого орла", - йдеться в заяві Богуцького.

Що важливо розуміти, коли президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена - відповідне рішення мав підписати і Туск.

Попри це, український лідер повернув орден ще до цього, а польський прем'єр досі не підписав відповідний документ.

Скандал із позбавленням Зеленського ордена Білого орла

Раніше РБК-Україна розповідало, що наприкінці травня між Києвом та Варшавою різко зіпсувалися дипломатичні відносини. Це сталося після того, як Зеленський присвоїв одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

Польська влада одразу накинулася на президента України зі звинуваченнями. Річ у тім, що вона вважає Українську повстанську армію відповідальною за Волинську трагедію 1943-1945 років, яку визнає геноцидом польського населення.

Згодом стало відомо, що Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. На тлі останніх подій від цієї нагороди також відмовилися попередні президенти України.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Дональд ТускПольщаКароль НавроцькийВолодимир Зеленський