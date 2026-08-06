У Навроцкого требуют от Туска принять финальное решение по ордену Зеленского

Первоначально Богуцкий набросился на Туска с обвинениями в деле назначения судей. Однако впоследствии решил вспомнить про скандал с лишением Зеленского ордена Белого орла.

"Вместо того, чтобы ставить ни о чем не свидетельствующие подписи на актах о назначении асессоров, на которых всегда была лишь подпись президента Республики Польша, призываю вас найти мужество выполнить свой долг и фактически подписать постановление президента о лишении президента Украины ордена Белого орла", - сказано в заявлении Богуцкого.

Что важно понимать, когда президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Зеленского ордена - соответствующее решение должен был подписать и Туск.

Однако украинский лидер вернул орден еще до этого, а польский премьер до сих пор не подписал соответствующий документ.