У Навроцкого требуют от Туска принять финальное решение по ордену Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск должен подписать решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
С таким требованием выступил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.
Первоначально Богуцкий набросился на Туска с обвинениями в деле назначения судей. Однако впоследствии решил вспомнить про скандал с лишением Зеленского ордена Белого орла.
"Вместо того, чтобы ставить ни о чем не свидетельствующие подписи на актах о назначении асессоров, на которых всегда была лишь подпись президента Республики Польша, призываю вас найти мужество выполнить свой долг и фактически подписать постановление президента о лишении президента Украины ордена Белого орла", - сказано в заявлении Богуцкого.
Что важно понимать, когда президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Зеленского ордена - соответствующее решение должен был подписать и Туск.
Однако украинский лидер вернул орден еще до этого, а польский премьер до сих пор не подписал соответствующий документ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в конце мая между Киевом и Варшавой резко испортились дипломатические отношения. Это произошло после того, как Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".
Польские власти сразу набросились на президента Украины с обвинениями. Дело в том, что они считают Украинскую повстанческую армию ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, признанную геноцидом польского населения.
Впоследствии стало известно, что Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. На фоне последних событий от этой награды отказались также бывшие президенты Украины.
Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.