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У Навроцького розповіли, що буде з відібраним у Зеленського орденом

00:40 23.06.2026 Вт
2 хв
Нагороду більше не зможуть вручити нікому
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)

Орден Білого Орла, якого президента Володимира Зеленського позбавив польський лідер Кароль Навроцький, передадуть на зберігання до Канцелярії президента Польщі. Нагороду вже отримали поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника польського президента Рафала Лескевича в інтерв’ю Polsat News.

За його словами, повернений орден уже надійшов до Канцелярії президента.

"Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента", – заявив Лескевич.

Він пояснив, що нагорода залишиться на зберіганні, оскільки є найвищою державною відзнакою Польщі. Посвідчення до ордена втратить чинність, а саму нагороду разом із документом передадуть до архіву Канцелярії президента.

Читайте також: У Польщі пояснили, чому не забрали орден в Шредера та Мусолліні

Ще речник польского лідера висловив переконання, що ситуація навколо ордена не призведе до подальшого загострення відносин між Варшавою та Києвом.

"До того ж президент Кароль Навроцький чітко заявив у своїй заяві, опублікованій Канцелярією президента в п’ятницю, що позбавлення ордена Білого орла не спрямовано проти українців, що насправді Росія є ворогом України, всієї вільної Європи та вільного світу", - цитує видання Лескевича.

Чому Зеленського позбавили ордена

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої та найстарішої державної нагороди країни, яку вручають за видатні цивільні та військові заслуги перед державою.

У Варшаві пояснили це рішення найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА, що обурило представників Польщі, озираючись на історичне минуле.

Як відомо, поляки виступають проти героїзації організації УПА та ОУН, пов'язуючи це з Волинською трагедією 1943–1944 років.

Зазначимо, що слідом за Зеленським від нагороди відмовились його попередники. Згодом президент вирішив відправити нагороду до Польщі поштою, що обурило Кароля Навроцького.

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Володимир ЗеленськийПольщаКароль Навроцький