У Навроцького розповіли, що буде з відібраним у Зеленського орденом

За його словами, повернений орден уже надійшов до Канцелярії президента.

"Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента", – заявив Лескевич.

Він пояснив, що нагорода залишиться на зберіганні, оскільки є найвищою державною відзнакою Польщі. Посвідчення до ордена втратить чинність, а саму нагороду разом із документом передадуть до архіву Канцелярії президента.

Ще речник польского лідера висловив переконання, що ситуація навколо ордена не призведе до подальшого загострення відносин між Варшавою та Києвом.

"До того ж президент Кароль Навроцький чітко заявив у своїй заяві, опублікованій Канцелярією президента в п’ятницю, що позбавлення ордена Білого орла не спрямовано проти українців, що насправді Росія є ворогом України, всієї вільної Європи та вільного світу", - цитує видання Лескевича.

Чому Зеленського позбавили ордена

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої та найстарішої державної нагороди країни, яку вручають за видатні цивільні та військові заслуги перед державою.